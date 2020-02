Derde vanop het WK voor junioren rijdt komende drie jaar voor Tormans

Een brede lach verscheen er op het gezicht van Emiel Verstrynge toen hij op het WK veldrijden bij de junioren naar de bronzen medaille reed. En er is al opnieuw goed nieuws voor de renner uit Maldegem. Hij tekende een contract voor drie jaar bij Tormans.

Het volgende veldritseizoen maakt Verstrynge de overstap van de junioren naar de beloften en dat zal dus gebeuren in de kleuren van Tormans. "Ik ben zeer blij met deze uitgelezen kans om bij het Tormans Cyclo Cross Team een stap hogerop te zetten", reageert de pas 18 jaar geworden Verstrynge.

Met één toekomstige teamgenoot heeft hij al een nauwer conntact. "Tijdens de internationale kampioenschappen met de Belgische federatie kwam ik in contact met Quinnten Hermanns, naar wie ik opkijk. Mijn nieuwe ploegmaten zullen me bijstaan om mijn eerste jaar bij de beloften goed af te werken. In deze professionele omgeving kan ik uitgroeien tot een goede renner."