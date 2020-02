Edward Planckaert eindigt erg dicht in spectaculaire openingsrit Ster van Bessèges

Ook in de Ster van Bessèges zijn ze eraan begonnen en meteen hebben verschillende Belgen zich laten opmerken. Diegene die voor de beste eindnotering zorgde, was Edward Planckaert. Hij werd derde in een spectaculaire waaierrit. De winst was voor neoprof Alexys Brunel.

Geen gemakkelijk ritje om er wat in te komen in de Ster van Bessèges, want de wind speelde een hoofdrol. Op 90 km van de aankomst ontstonden er breuken in het peloton. Toen enkele renners van achteruit terugkeerden, maar meteen weer ten val kwamen, was de chaos compleet. BEDRIJVIGE CALMEJANE Calmejane trok zich daar allemaal niets van aan en had zin om aan te vallen. Dat deed de Frannsman tot drie keer toe. Evenveel keer werd hij opnieuw tot de orde geroepen. In de loop van de etappe telde de eerste waaier wel alsmaar minder renners. Brunel ging er op 3 km van de meet alleen vandoor en dat bleek het goede moment voor de beslissende demarrage. Zijn landgenoot Cosnefroy werd tweede, Planckaert derde. Ook de Belgen De Bie(7e), Van Hoecke(8e) en Taminiaux(9e), finishten in de top tien.