Eli Iserbyt behaalt deugddoende overwinning: "Ik heb toch twee dagen niets gedaan na het WK"

Na het WK in Dübendorf, waar hij niet meedeed voor de medailles, was het toch kwestie voor Eli Iserbyt om dat katertje zo snel mogelijk door te spoelen. Dat deed hij met verve in de Parkcross in Maldegem. Na het wegrijden halfweg koers was het zaak om zijn bonus te consolideren.

"We wisten op voorhand dat het een rondje was voor Michael Vanthourenhout en mezelf: veel bochten, veel optrekken. Ik wist dat de eerste helft van de cross heel lastig ging zijn. Ik heb toch twee dagen niets gedaan na het WK. Dus ben ik wel content dat ik halfweg redelijk makkelijk kan wegrijden met de hulp van Michael", reageert Iserbyt bij VTM. TEMPO HOOG HOUDEN Het was niet altijd evident om een exact beeld te krijgen van de voorsprong. "Ik wist niet goed wat er zich achter mij afspeelde. Je zag op niet veel punten de achtervolgers. De voorlaatste ronde zie ik dat Michael vol rijdt, maar de rest bleef steeds kort achter hem. Het was voor mij zaak om het tempo echt hoog te houden." Toch het antwoord dat hij wilde geven na het WK dus? "Een overwinnning doet altijd deugd. Ik denk dat niet veel mannen kunnen zeggen dat ze al gewonnen hebben dit jaar."