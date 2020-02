Eli Iserbyt houdt ploegmaat Michael Vanthourenhout af en wint de Parkcross in Maldegem

In de Parkcross in Maldegem trokken de renners na het WK in Dübendorf weer op gang. Wereldkampioen Mathieu van der Poel beëindigde na het WK zijn seizoen en was er niet bij in de Ethias Cross.

Quinten Hermans had duidelijk betere benen dan afgelopen zondag en dook als eerste het veld in. De renner van Wanty Gobert-Tormans nam de volledige eerste ronde voor zijn rekening en kreeg Eli Iserbyt mee in het wiel. Verder zaten ook Laurens Sweeck, Michael Vanthourenhout en Toon Aerts niet al te ver.

In de derde ronde nam Vanthourenhout dan toch eens over van Hermans, maar echt grote gaten waren er dan nog niet gevallen. Hoewel het tempo best hoog lag, bestond de kopgroep op dat moment nog steeds uit een tiental renners.

Iserbyt op het juiste moment, Vanthourenhout reageert twee keer

Voorin kregen we uiteindelijk een strijd te zien tussen de renners van Pauwels-Sauzen Bingoal (Iserbyt en Vanthourenhout) en die van Wanty Gobert-Tormans (Hermans en Van Kessel). In de zesde ronde trok Iserbyt ten aanval en snel had hij een gat van een tiental seconden beet. Vanthourenhout kon sneller en probeerde in zijn eentje het gat te dichten, maar raakte niet helemaal van Hermans af en liet even later weer het tempo zakken.

In de voorlaatste ronde probeerde Michael Vanthourenhout nog een keer om het gat op zijn ploeggenoot Eli Iserbyt te dichten. Vanthourenhout maakte een vijftal seconden goed, maar helemaal terugkeren naar de kop zat er niet in. Iserbyt knoopt op die manier weer aan met de overwinning voor zijn ploeggenoot Vanthourenhout. Van Kessel mocht mee het podium op.