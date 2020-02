Oliver Naesen maakt zich op voor 'coole' start: "Wedstrijdritme opdoen vooraleer Belgische koersen eraan komen"

Het is nu bijna zover voor Oliver Naesen en vrijwel zijn hele familie, het moment waar ze zolang naar hebben uitgekeken. Oliver en Lawrence in dezelfde ploeg aan de start van dezelfde koers. Oliver verwijst ernaar in zijn vooruitblik naar de Ronde van Valencia.

"Voor het vierde jaar op rij start ik mijn seizoen met deze Spaanse koers", houdt Naesen vast aan zijn traditionele programma. "Ik ken de wegen dus al goed. De profielen van de ritten zijn verschillend, het biedt je de kans om er enkele goede workouts van te maken." Belangrijk wordt ook om bij AG2R nog meer op elkaar ingespeeld te geraken. "We komen aan de start met grotendeels onze klassieke kern. Het geeft ons de kans om in de flow te geraken en foutloos samen te werken. Door de stages deze winter spendeerde ik nog meer tijd in het tussenseizoen met mijn broer Lawrence. Ik ben blij in mijn eerste koers met hem te kunnen starten. Dat gaat heel cool zijn." GOED WEER Uiteraard wil Naesen dit jaar ook graag in eigen land kunnen uitpakken. "Met ook nog de Clasica de Almeria en de Ruta del Sol zal ik wedstrijdkilometers kunnen opdoen in goed weer vooraleer de Belgische koersen eraan komen."