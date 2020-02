Toon Aerts gedwongen tot nipte sprint in Maldegem: "Het was toch een uurtje afzien"

Toon Aerts werd in Maldegem gezien als de voornaamste uitdager van de mannen van Pauwels Sauzen-Bingoal, maar kreeg een podiumplaats toch zomaar niet voor het oprapen. Aerts moest nog alles uit de kast halen om zijn derde plaats te kunnen veiligstellen.

Veel scheelde het niet of Aerts belandde nog naast het podium. "Het was nipt. Ik had vol gereden na de balken, maar dan moest ik nog door het zand rijden. Dat mislukte een beetje. Het was Corné van Kessel die het gat kon dichten en dan was het nog even sprinten op de klinkers", deed de Telenet-renner zijn verhaal bij VTM.

VERMOEIENDE DAG

Het was niet de allerbeste Toon Aerts die in Maldegem aan het werk was. "In het begin van de koers kwam ik er echt niet door. Gisteren heb ik nog een vrij vermoeiende dag gehad. Ik heb zelfs niet op de fiets kunnen zitten, dat is niet van mijn gewoonte. Dat liet zich wel gevoelen."

In de loop van de cross zat er wel beterschap in. "Uiteindelijk valt iedereen wel op zijn plaats en kon ik meestrijden voor het podium, maar het was toch een uurtje afzien."