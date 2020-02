Van Avermaet niet jaloers op jonge garde en zelfs bereid Evenepoel te helpen op de Spelen

Ready, set & go: ook voor Greg Van Avermaet kan het koersen weer beginnen. Eerste halte: Ronde van Valencia. Al kijkt Van Avermaet ook al iets verder. Hij is ervan overtuigd dat hij nog niet versleten is. Al wil dat niet zeggen dat een eventuele helpersrol op de Spelen voor hem te min is.

De doelen van Van Avermaet zijn welbekend. "Ik wil goede koersen rijden van de Omloop tot de Amstel, en top zijn in de Ronde en Parijs-Roubaix. Dat is vorig jaar niet gelukt", erkent de renner van CCC in HLN. "Ik was goed in de E3 Harelbeke, in de Ronde kwam ik met de beste drie boven op de Paterberg. De grote overwinning is er niet gekomen. Ik vind er geen reden voor. Zoals ik ook niet kan zeggen waarom in 2017 alles perfect liep."

GEEN ZORGEN

Van Avermaet straalt nog wel altijd enorme goesting en gretigheid uit. "Ik maak me nergens zorgen om. Ik doe de voorbereiding elk jaar liever." Tegelijkertijd moet hij opboksen tegen een nieuwe generatie die razendsnel de top heeft bereikt. Van Avermaet moest veel langer wachten op successen.

LOOPBAAN NOG NIET VOORBBIJ

"Dat ik hard moest werken, heeft me altijd met beide voeten op de grond gehouden. Mijn palmares is niet zo mooi als dat van Boonen of Gilbert. Ik heb er lang voor moeten werken, maar mijn carrière is nog niet gedaan. Ik blijf ook in de laatste jaren van mijn carrière koersen om te winnen", blijft Van Avermaet strijdvaardig.

Winnen, dat deed hij ook al op de Olympische Spelen van 2016. Met Remco Evenepoel gaat er naar Tokio al één andere Belg die zelf voor goud wil gaan. "Remco heeft alle kwaliteiten om goud te ambiëren. Als ik voel dat ik niet goed genoeg ben, zal ik hem helpen."