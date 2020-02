Gerben Thijssen traint weer na zware val in Zesdaagse van Gent

"Schitterend nieuws", schrijft Lotto-Soudal op de sociale media. "Na zijn ongelukkige val in de Zesdaagse van Gent is Gerben Thijssen weer volop aan het trainen. Hij fietst momenteel rond in Mallorca."

Thijssen viel enkele maanden geleden hard tijdens het sprintnummer in 't Kuipke. Hij brak daarbij enkele ribben en ook nog zijn sleutelbeen. Vanwege drie kleine hersenbloedingen moest hij anderhalve week op de intensive care verblijven.

Het is nog niet geweten wanneer de 21-jarige sprinter zijn eerste wedstrijdkilometers zal maken voor Lotto-Soudal.

Wonderful news. After his unlucky crash in #Ghent6Day in November our @Thijssen_Gerben is now back on track and currently training in Mallorca 😁 #comebackkid pic.twitter.com/E5yVuPIpzI