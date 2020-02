Phil Bauhaus na dubbelslag in de Ronde van Saoedi-Arabië: "Ik denk nog niet aan de eindzege"

In de Ronde van Saoedi-Arabië ging de derde etappe na een massasprint naar de snelle Duitser Phil Bauhaus. Hij versloeg Reinardt Janse van Rensburg en Youcef Reguigui. Na afloop was hij vol lof over het werk van zijn ploeggenoten.

"Het was echt een bijzonder zware dag. Het tempo lag hoog vanaf de eerste klim, maar de ploeg deed het geweldig. Mijn teammaats reden de hele dag op kop en in de laatste drie kilometer verzorgden ze nog een uitstekende lead-out", aldus een tevreden Bauhaus. Ook de voormalige wereldkampioen Mark Cavendish offerde zijn kansen op: "Mark zat in mijn wiel en doordat hij bleef zitten ontstond er een klein gaatje. Ik kreeg zo de ruimte en kon het afronden."

Door de overwinning in de massasprint neemt Bauhaus de leiderstrui over van Rui Costa. Voorlopig denkt de sprinter wel nog niet aan de eindzege: "Ik heb nog nooit een meerdaagse rittenkoers gewonnen. Het belangrijkste was om de etappe te winnen, de rest is extra. We hebben ook nog Heinrich Haussler voor het klassement die erg goed in vorm zit en er nog goed voor staat."