Rui Costa & co proberen de macht te grijpen, Franse sprinter profiteert en doet dubbelslag

In de Saudi Tour stond de vierde van vijf etappes op het programma. En dat leverde heel wat spektakel op.

Op papier was de race tussen Riyadh en Al Mazuhimiyah over 144 kilometer een makkelijke prooi voor de sprinters.

Maar het zijn de renners die de koers maken. Er werden waaiers getrokken, er werd bijzonder hard gekoerst en na een lekke band voor leider Bauhaus probeerde UAE - Team Emirates een echte pütsch te plegen.

Bouhanni in de sprint

Rui Costa trok met enkele ploegmaats stevig door en had op een bepaald moment een dikke minuut voorsprong op Bauhaus & co, maar door hard werk van onder meer Cavendish werd alles uiteindelijk toch rechtgezet.

In de sprint was het vervolgens een majestueuze Nacer Bouhanni die zijn rekening opende voor Arkea. Hij neemt door de bonifcatieseconden ook meteen de leiding over van Bauhaus.