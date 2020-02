Cavendish zet ploegmaat op weg naar nipte eindwinst in Saudi Tour, Bouhanni kan feestje niet verpesten

Wat een ontknoping in de eerste editie van de Saudi Tour. Een spurt in de laatste rit besliste ook over het eindklassement. Phil Bauhaus van Bahrein-McLaren bleef Nacer Bouhanni voor en won de rittenkoers op basis van bonificatieseconden.

Een groep van vier zorgde voor de vlucht van de dag, met daarbij Irisarri,Madrazo, Ellsay en Jones. Ze reden een voorsprong van drie en een halve minuut bij mekaar, maar dit was niet voldoende om de blokken van Arkéa-Samsic en Bahrein-McLaren af te houden. CAVENDISH SPEELT NOG ROL NA VALPARTIJ Op iets meer dan vijf kilometer was het verhaal van het kwartet voorbij. In de tussentijd waren er wel heel wat valpartijen tot stand gekomen. Eén van de opvallendste slachtoffers was Mark Cavendish. De schade viel wel mee bij de Brit en in de sprint lanceerde die zijn ploegmaat Bauhaus. De Duitser hield Bouhanni van de ritzege en sloeg zo een dubbelslag. Dankzij de etappewinst eindigde Bauhaus ook twee seconden voor de Fransman in het klassement en pakte hij de eindzege.