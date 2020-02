Wout van Aert graait voor eigen volk nog een overwinning mee

Wout van Aert zal er voor zijn comeback wel aan getwijfeld hebben of hij tijdens het huidige veldritseizoen nog eens de smaak van de overwinning zou proeven. Knap dat hij dat nog heeft kunnen afdwingen. Het lukte hem in Lille, wat een thuiscross is voor Van Aert.

Laurens Sweeck had de kopstart in Lille en maakte er een goede eerste ronde van. Tom Pidcock was diegene die het kortst op hem volgde. Een kransje andere crossers gingen ook mee, onder hen ook David van der Poel, die afwezigheid van Mathieu de eer van zijn familie hoog moest houden.

HERMANS NEEMT OVER NA VAL VAN SWEECK

De Belgische kampioen was wel in zijn dagje en had net meer voorsprong genomen toen hij ten val kwam. Zo keerde het helemaal om en lag Hermans plots op kop. Het waren Sweeck, Van Aert, Vanthourenhout en Iserbyt die de achtervolging inzetten.

GEWELDIGE INSPANNING VAN AERT

Het is Van Aert die met een geweldige inspaning op en over Hermans ging. Die laatste probeerde wel aan te klampen, maar het koste te veel moeite. Aan het einde van de vijfde ronde reed Hermans rond in het gezelschap van Sweeck, op een vijftiental seconden van Van Aert.

De voorsprong van Van Aert dikte nog ietsje aan. Zijn overwinning kwam niet meer in het gevaar. Op de tweede plaats reed ook Hermans een sterke cross. De derde plaats ging naar Aerts, die Sweeck nog wist voorbij te steken. Iserbyt is de eindwinnaar van de DVV Trofee.