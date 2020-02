Yara Kastelijn start dit weekend in Lille en in Merksplas: "Ik wil mijn klassementen niet zomaar opgeven"

De Nederlandse Yara Kastelijn gaat dit weekend ondanks twee breukjes in haar ruggenwervels toch starten in Lille en in Merksplas. Ze wil er alles aan doen om haar klassementen te verdedigen.

Samen met haar landgenote Shirin van Anrooij kwam Yara Kastelijn hard ten val afgelopen woensdag in de Parkcross in Maldegem. Kastelijn werd naar het ziekenhuis gebracht en na extra onderzoeken bleek dat ze er twee breukjes in haar ruggenwervels aan over had gehouden.

Kastelijn is toch niet van plan om zomaar de handdoek te gooien want ze start dit weekend gewoon in Lille en in Merksplas. "Ik weet dat het pijn gaat doen, maar ik wil het proberen", laat ze weten in het Eindhovens dagblad. Het is toegelaten om te fietsen en dus wil ik het ook proberen. Ik wil vechten voor mijn klassementen. We zien wel hoe het dit weekend gaat."