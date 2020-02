Ploegmaat van Campenaerts is nationaal kampioen van Zuid-Afrika

Sommige nationale kampioenschappen staan wel erg vroeg op het programma. Zo werd de Australische tijdrittitel al uitgeteld en nu is in Zuid-Afrika ook al de nationale wegrit verreden. De winnaar is Ryan Gibbons.

De 25-jarige Gibbons is een renner van NTT en is dit seizoen dus een ploegmaat van Victor Campenaerts. Gibbons volgt op de erelijst Daryl Impey van Mitchelton-Scott op. Die was dit jaar ook nog zijn voornaamste belager. Een groepje kon spurten voor de nationale titel en er ontstonden wel wat breukjes aan het einde. Daryl Impey en Jayde Julius bleven het meest in de buurt van Gibbons, maar die laatste slaagde er toch in als eerste zijn wiel over de streep te krijgen.