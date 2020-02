Van Avermaet lijkt al opnieuw over klimmersbenen van Rio te beschikken: "In het algemeen een goed gevoel"

De Ronde van Valencia is dit jaar echt wel een erg zware koers. Niet onlogisch dus dat Greg Van Avermaet niet in aanmerking komt voor een ritzege, maar het valt op dat hij op de beklimmingen goed zijn mannetje staat. Het doet denken aan Rio 2016 en doet dromen voor Tokio 2020.

Nu het einde van de Ronde van Valencia in zicht is, maakt Van Avermaet op de Facebookpagina van CCC al eens de balans op. "In het algemeen heb ik hier een goed gevoel gehad en is het een goede training geweest voor de volgende koers. Spijtig genoeg was er in de editie van dit jaar niet echt een etappe in mijn voordeel."

Van Avermaet had zich al eerder in de rittenkoers getoond en zat ook in de vierde rit in de vlucht. "Ik wilde iets proberen in de ontsnapping, want je weet maar nooit. We wilden een mooie kloof uitbouwen aan de voet van de klim."

ONTGOOCHELD

Dat plannetje viel echter behoorlijk in duigen. "We hadden slechts dertig seconden, daar was ik wat ontgoocheld over, want we hadden er de hele dag behoorlijk hard voor gewerkt. Ik reed nog een goed tempo, maar het was niet goed genoeg."