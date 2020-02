Bekend wielerkoppel na twaalf jaar uit elkaar

Tony Gallopin en Marion Rousse gaan na twaalf jaar uit elkaar. Dat postte de Française op Instagram.

Het wielerkoppel was twaalf jaar samen. Gallopin rijdt tegenwoordig voor AG2R nadat hij enkele jaren voor de Lotto-formatie reed, Rousse reed ook voor Lotto en hing in 2015 haar fiets aan de haak. Tegenwoordig is ze aan de slag als wielercommentator.

In 2012 werd ze Frans kampioene op de weg. Gallopin won onder meer de Clasica San Sebastian in 2013 en een rit in de Tour (’14) en de Vuelta (’18).