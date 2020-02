Volgens Philippe Gilbert zal hij nog niet in vorm zijn voor deze wedstrijd: "Ik wil later op het seizoen pas echt top zijn"

Philippe Gilbert reed eerder deze week zijn eerste wedstrijd voor Lotto-Soudal. Zelf kon hij niet echt een resultaat rijden, maar hij hielp Degenkolb wel aan een derde plaats. Volgens Gilbert wil hij pas later in vorm zijn.

Ook de Omloop Het Nieuwsblad zou volgens hem te vroeg zijn. "Het is mogelijk om voor de zege mee te doen, maar ik zal nog niet top zijn. Ik zou niet goed gerekend hebben moest ik daar echt in vorm zijn", aldus Gilbert bij Het Nieuwsblad.

Hij wil pas later op het seizoen echt goed zijn. Zo zou zijn eerste doel Milaan-Sanremo zijn, maar hij denkt ook aan andere wedstrijden in het voorjaar. "Milaan-Sanremo is niet mijn enige doel. Ik wil heel het voorjaar prestaties kunnen neerzetten."