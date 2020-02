Bob Jungels heeft een duidelijk doel voor ogen voor dit seizoen: Deze wedstrijd heeft hij aangekruist

Bob Jungels is dit seizoen één van de kopmannen in het voorjaar bij Deceuninck-Quick Step. De Luxemburger heeft ook één doel: hij wil de Ronde van Vlaanderen winnen.

Bob Jungels heeft al enkele mooie wedstrijden gewonnen in het verleden. Zo won hij al Luik-Bastenaken-Luik (2018) en Kuurne-Brussel-Kuurne (2019). Hij won ook al een rit in de Giro. Dit jaar heeft hij de Ronde van Vlaanderen aangeduid in zijn agenda.

Jungels vertelde het in een interview bij CyclingNews. Hij vindt dat hij vorig jaar een fout heeft gemaakt door voor het eindklassement te gaan in de Giro. Daardoor had hij weinig tijd om te recupereren. Dit seizoen wil hij vol voor een ritzege gaan in de Tour.