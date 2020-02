Evenepoel viert negentigste verjaardag grootmoeder: "Niet altijd in elkaars buurt door het vele reizen, maar altijd in mijn hart"

Remco Evenepoel zette dinsdagavond zijn grootmoeder in de bloemetjes op Instagram. Die vierde namelijk haar negentigste verjaardag.

“Een speciale foto voor een fantastisch iemand”, schreef hij er bij. “Mijn geweldige grootmoeder wordt vandaag negentig. Gelukkige verjaardag! Ik ben zo trots op jou en hoop dat ik net zo lang als jij mag leven.”

“Ik ben niet altijd in de buurt door het vele reizen, maar ik draag je overal mee in mijn hart.”

En of Evenepoel trots is op zijn grootmoeder. Omgekeerd zal dat ongetwijfeld niet anders zijn. De post haalde trouwens in geen tijn 25.000 likes.