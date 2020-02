Grote weelde op het vlakke en supertalent voor het rondewerk: UAE maakt al enorme indruk

De beste wielerploeg is de laatste paar jaar ongetwijfeld Deceuninck-Quick.Step. Daarnaast zijn er nog Jumbo-Visma en Ineos als sterke ploegen voor het rondewerk. Het is dan uitkijken welke teams zich nog kunnen manifesteren. Eén ploeg lijkt dat alvast te doen: Team UAE.

Vorig jaar was het Astana dat vroeg in het seizoen een resem overwinningen liet optekenen en zo gelanceerd was voor een grand cru-jaar. Niet dat de triomfen bleven binnenstromen aan hetzelfde ritme, maar in zijn geheel gezien was 2019 een erg goed jaar voor de Kazachse ploeg. Misschien kan die rol in 2020 overgenomen worden door UAE.

De formatie uit de Emiraten zit al aan negen overwinningen, met vier verschillende winnaars. Toeval is dat niet, de ploeg beschikt wel degelijk over een aantal troeven om op meerdere terreinen goed voor de dag te komen. Zeker op het vlakke moet dat lukken.

Fernando Gaviria kende een matig 2019, maar iedereen kent zijn potentieel. Met zijn drie zeges in de Ronde van San Juan gaf hij alvast aan er weer zin in te hebben. Met Richeze heeft hij zijn gangmaker van weleer terug in het team. Molano is ook een man die de sprint voor Gaviria kan aantrekken en kan het bovendien ook zelf afmaken als zijn maatje er niet bij was.

Daarnaast is er natuurlijk ook onze landgenoot Jasper Philipsen die als sprinter uitgespeeld kan worden en zich de volgende jaren nog op allerlei vlakken gaat ontwikkelen. In de Tour Down Under lukte het net niet om een ritzege te boeken, maar ging hij wel met de puntentrui naar huis. Dat wordt dan nog niet eens bij het aantal zeges gerekend.

Philipsen wil zich op termijn ook tonen in het klassieke werk. Om daar al echt uit te pakken, kan er nog altijd beroep gedaan worden op Alexander Kristoff. Zo was de stevige Noor vorig jaar nog de beste in Gent-Wevelgem. Voor klassiekers van een ander type kan ook de ervaring van Rui Costa nog aangesproken worden.

Wat betreft het rondewerk heeft UAE goud in handen met Tadej Pogacar. Nu al een winnaar en een kandidaat voor het podium in welke grote ronde hij ook betwist. Bergop kunnen ook de Italianen Formolo en Ulissi zich in de debatten mengen en men hoopt ook nog op een revival van hun landgenoot Aru. Kortom: niets zegt dat het sterk gestarte UAE snel zal stilvallen.