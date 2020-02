Jumbo-Visma blijft geloven in Tom Dumoulin: "Hij staat er straks gewoon in de zomer"

Echt zonde dat de loopbaan van een renner als Tom Dumoulin enigszins in het slop zit door fysieke klachten. Vorig jaar waren er die zware knieblessures en nu voorkomen darmklachten zijn debuut bij Jumbo-Visma. Zijn ploeg blijft wel in hem geloven.

Darmklachten zijn grotendeels de reden waarom Dumoulin op dit moment niet normaal kan trainen, maar precies aanduiden wat er mis is, kunnen ze bij Jumbo-Visma ook nog niet. "Het is een kwestie van uitsluiten en afvinken", zegt Merijn Zeeman in het AD. "Net zolang we het probleem gevonden hebben."

We gaan dit probleem oplossen

Ze zijn alleszins vastberaden om Dumoulin er weer bovenop te helpen. "We gaan dit probleem gewoon oplossen. Het is iets dat iedere renner kan overkomen. Maar het is wel vervelend dat het precies hem overkomt, met vorig jaar in het achterhoofd."

Het moet in elk geval goedkomen en daar gaan ze bij het team ook van uit. "Het is vervelend wat hij nu heeft, maar hij staat er straks gewoon in de zomer."