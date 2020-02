Patrick Lefevere komt met waarschuwing in verband met Evenepoel: "Gaan vaker de vliegenmepper hanteren dan met Boonen"

Patrick Lefevere is al jaren en jaren dé architect van het succes achter Deceuninck en het bijbehorende Wolfpack. En met Remco Evenepoel heeft hij nog een absolute wereldtopper (in wording) achter de hand. Maar Lefevere komt nu wel al met een waarschuwing.

"Ik hoor dat Remco Evenepoel in Argentinië door veel journalisten werd omringd en na Sagan al de populairste was", aldus Lefevere in Het Nieuwsblad.

Vliegenmepper

"Vijf koersdagen en de hype is alweer opgewaaid. Het is mooi wat Remco doet, maar stap voor stap. De Algarve is straks gewoon een nieuwe koers."

De sterke man geeft ook al een waarschuwing aan de persmensen: "We gaan de vliegenmepper hanteren. Vakker dan we met Tom Boonen hebben gedaan. Ik snap natuurlijk waarom iedereen op hem afkomt."