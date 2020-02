Van Vleuten wil regenboogtrui extra laten blinken in koersen van haar hart: "Speciaal voor Belgische fans"

Annemiek van Vleuten is volop aan het toeleven naar de eerste wedstrijd in 2020. Nadat ze in Yorkshire op weergaloze wijze de wereldtitel veroverde, verwacht ze zeker veel van dit jaar. Vooral dan van één bepaald soort wedstrijden: de klassiekers.

Dat is toch grotendeels waar haar hart ligt als renster. "Ik hou echt van de klassiekers. Meestal ben ik een trage starter in de klassiekers. Ik verwacht deze keer om klaar te zijn voor de Omloop Het Nieuwsblad en dan daarop voort te bouwen." Vanwaar die liefde voor voorjaarswedstrijden als deze? "Het zijn allemaal koersen die me liggen. Van het weer hou ik niet zo, maar daar kan ik wel mee omgaan. De klassieke koersen zijn zo dicht bij huis, mijn moeder zal ook ter plekke komen kijken en ze zijn ook speciaal vanwege mijn Belgische fans." Winnen is altijd speciaal Van Vleuten let wel op dat ze zichzelf niet opbrandt met te veel koersdagen. "Ik koers niet veel, maar de koersen waar ik aan deelneem, zijn echte doelen. Ik zal trots zijn om de regenboogtrui te dragen. Als ik in die trui kan winnen, zal het natuurlijk heel speciaal zijn, maar winnen is altijd speciaal."