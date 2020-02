Verdonschot moet forfait geven voor Middelkerke

Pauwels Sauzen-Bingoal, het team van Verdonschot, meldt namelijk dat ze nog te vermoeid is na haar ziekte: "Laura kampte de voorbije week drie dagen met koorts en besliste haar lichaam nog een extra dagje rust te gunnen."

Ceylin Alvarado, de leider in de Superprestige, haalt zonder ongelukken zaterdag de eindzege binnen. Zondag staat er nog de Ethiascross in Hulst op het programma, waar Verdonschot wel van de partij zal zijn.

