Ziekte, onzekerheid, gebroken schouder: het is al rollercoaster geweest voor Greipel sinds vertrek bij Lotto

In de herfst van zijn carrière beleeft André Greipel niet meteen de meest fijne jaren. Het is al van alles geweest in het post-Lotto-tijdperk. De schouderblessure die hem de komende drie maand aan de kant houdt, is zeker niet zijn eerste tegenslag in het laatste jaar.

Na zijn vertrek bij Lotto Soudal kan Greipel terecht bij Arkéa-Samsic. In La Tropicale Amissa Bongo, zijn eerste wedstrijd in 2018, wint Greipel de zesde etappe. Geen kwade start, maar het zou zijn enige overwinning van het jaar blijken.

Zonder echte sprinttrein beginnen de jaren immers te tellen voor de Duitse sprinter. Hij doet nog mee in de finale van Kuurne-Brussel-Kuurne, maar hij kan in de maanden die volgen eigenlijk nergens meesprinten. Mede door ziekte. Zo haalt hij in eendagskoersen Parijs-Roubaix en Eschborn-Frankfurt de aankomst niet.

Ook in de Dauphiné kan Greipel zijn sprintersbenen niet terugvinden, want de gezondheidsproblemen blijven aanslepen. Op de laatste dag moet Greipel uit de Dauphiné stappen met een maagvirus. Hij geraakt pas hersteld in de loop van de Tour, laat in Parijs nog een zesde stek optekenen en wordt tweede in de GP Stad Zottegem.

Het verhaal bij Arkéa is geen succes en in oktober kondigt Greipel aan om zijn contract te ontbinden. Op dat moment is het verre van zeker dat André Greipel in 2020 nog wielrenner is. Maar het komt dan toch nog niet tot een afscheid van de sport, want hij tekent bij Israel Start-Up Nation.

Door drie keer top zes te rijden in de Tour Down Under neemt hij bij die ploeg een bemoedigende start. Een val op training en een breuk aan de schouder gooien echter roet in het eten. Het klassieke voorjaar gaat aan zijn neus voorbij. We wensen hem veel moed om te herstellen en terug te knokken, want dat is richting het einde van een loopbaan toch allemaal minnder evident dan vroeger.