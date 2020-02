🎥 Ronde van Colombia: Alaphilippe en Bernal moeten hun meerdere erkennen in Higuita

Sergio Higuita heeft de vierder etappe van de Ronde van Colombia naar zijn hand gezet. Hij haalde het in een sprint bergop.

De 22-jarige Sergio Higuita van Education First Pro Cycling heeft in de ronde van zijn thuisland de concurrentie het nakijken gegeven in een sprint bergop. En die concurrenten waren niet van de minste. Hij reed Julian Alaphilippe (3e) en Egan Bernal (2e) ver uit het wiel. Voor EF Pro Cycling is het na de ploegentijdrit al de tweede zege in deze Ronde van Colombia. Bekijk hier de indrukwekkende sprint van Higuita: