Meurisse maakt klavertje vier compleet voor de Belgen in succesvolle start wielerseizoen

De openingsweken van het wielerseizoen waren vruchtbaar voor onze landgenoten. Nu pikt ook Xandro Meurisse zijn overwinning mee, hij toonde zich de snelste in de openingsronde van de Ronde van Murcia.

Meurisse is zo al de vierde Belg die mag juichen in 2020. Remco Evenepoel won eerder de tijdrit in de Ronde van San Juan, Dries Devenyns trimofeerde voor Deceuninck-Quick Step in Australië en ook Dries De Bondt won de Ster van Bessèges.

Na een etappe van 177,6 kilometer haalde Meurisse het in een sprint bergop. Hij was de sterkste van een vlucht van 10. Het is de derde profoverwinning van de 28-jarige Belg en de eerste van het jaar van zijn team Circus-Wanty-Gobert.