Adje voor de Sweeck: winnaar reageert en kapt pintje binnen na eindzege Superprestige

Laurens Sweeck heeft de zege gepakt in Middelkerke en dat was ook meteen voldoende voor de eindzege in de Superprestige. En dus was de Belgisch kampioen zeer opgetogen achteraf.

"Met een overwinning was ik safe voor de eindwinst en dus wilde ik zo snel mogelijk weg raken. Er stond veel wind, dus in het begin was het moeilijk aanhaken." Kwestie van weg te raken "Het was een kwestie van weg te raken en dan te hopen dat ze achter mij een beetje naar elkaar zouden kijken, wat ook het geval was. Het is mooi dat we het met de ploeg naar ons hebben toegetrokken." "Eli heeft er ook heel wat gewonnen dit jaar, dus ik ben blij dat ik ook nog eens kon winnen en dat we het zo een beetje verdelen." Waarop Sweeck ook nog een adje binnenkapte om de zege te vieren.