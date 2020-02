Nys blijft maar winnen en pakt nu ook de Superprestige!

Thibau Nys blijft het maar doen. Ook in Middelkerke was hij opnieuw de primus en zo deed de wereldkampioenentrui opnieuw blinken.

Thibau Nys won de Superprestigecross in Middelkerke opnieuw met groot vertoon en deed zo de wereldkampioenentrui opnieuw blinken.

Eindklassement

Hij ging Del Grosso en Belmans vooraf in de koers in Middelkerke en pakte zo na de wereldbeker nu ook het eindklassement in de Superprestige.

In het totaalklassement werd Lennert Belmans tweede, Huybs vervolledigde het eindpodium van de Superprestige.