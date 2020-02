Ethias Cross in Hulst gaat zeker door ondanks nieuwe storm

De veldrit in het Nederlandse Hulst is gekend vanwege een zeer steile afdaling. Die zal vandaag opnieuw bedwongen moeten worden, want er gaat zeker gecrosst worden. In tegenstelling tot in Merksplas zal de storm geen roet in het eten gooien.

Deze keer is het storm Dennis die over onze regio raast en ook in Hulst is het letterlijk en figuurlijk opletten geblazen. Er heeft overleg plaatsgevonden tussen de burgemeester, de WielerUnie KNWU en de organisatie van de cross. De wedstrijden zullen zeker doorgaan: dat is wat is voortgekomen uit dit overleg. De organisatie heeft dit ook bevestigd. De Zeelandse stad heeft dus meer geluk dan Merksplas, dat zijn cross vanwege de storm afgelast zag worden. VEILIGHEIDSMAATREGELEN Er zijn wel bijkomende veiligheidsmaatregelen genomen in Hulst en de situatie wordt verder nauw op de voet gevolgd.