Campenaerts pakt uit met solo van 80 km en schenkt prijzengeld aan het goede doel

Het gaat goed met Victor Campenaerts. Het is ironisch genoeg moeite om hoogte te krijgen van de man die zich in Namibië voorbereid op het nieuwe seizoen. Ook voor hem is het goed als hij eens een wedstrijd kan rijden en dat was het geval in de Nedbank Road Challenge.

Een lokaal wedstrijdje van honderd kilometer en van bescheiden niveau. Na twintig kilometer zat er al niemand meer in het wiel van Campenaerts. Wat betekende dat de werelduurrecordhouder de resterende tachtig kilometer alleen moest rijden. Campenaerts maakte er dan maar een goede training van en ging na dit ritje ook nog bijtrainen. Zijn prijzengeld schenkt hij aan PAY, een plaatselijk project dat kinderen aanzet tot fietsen en studeren. De nummers twee en drie uit de koers én de organisatie deden er nog een schepje bovenop.