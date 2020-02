DEBAT: Wielerfans vonden cross in Hulst verantwoord

Wie Eli Iserbyt en Ceylin del Carmen Alvarado naar de overwinning zag rijden in Hulst, kon vaststellen dat het een aparte cross was door die hevige rukwinden. Een deel van de renners/rensters vond het eigenlijk onverantwoord.

Vanuit de entourage werd al eens geopperd dat het erger was dan in Merksplas. Viel dit nog te verantwoorden? Volgens jullie zeker en vast wel. Van de deelnemers aan onze poll vond 67 procent dat de cross zeker mocht doorgaan. In de reacties konden we eenzelfde teneur vaststellen.

Het was heel goed te doen

"We zijn wel een beetje wind gewend", klonk het vanuit de regio rond Hulst. "Er stond een lekker briesje, maar het was heel goed te doen", vond één van de toeschouwers. Bovendien geraakte er niemand geblesseerd, werd er ook benadrukt. Wel was er bij sommigen medeleven met de organisatoren uit Merksplas die hun cross wel afgelast zagen.

