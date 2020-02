Manon Bakker heeft na veelbesproken ontslag nieuwe ploeg gevonden

Eén van de opmerkelijkste veldritverhalen van de laatste maanden gaat over Manon Bakker. De grote Nederlandse belofte werd op staande voet ontslagen door haar team Experza. Ze heeft wel snel een nieuwe ploeg gevonden: ze kan binnenkort terecht bij Creafin-Fristads.

Over haar ontslag is veel te doen geweest. Bakker zou niet tevreden geweest zijn over de fietsen en de stipulaties in haar contract niet hebben nageleefd. Waarop Experza haar afdankte. En dat na een seizoen waarin ze al zeventien keer top tien reed bij de dames elite.

Bakker heeft nu dus een overeenkomst gesloten met Creafin-Fristads. Op 1 maart maakt ze officieel de overstap. Vanaf die dag gaat overigens ook haar landgenoot Mees Hendrikx voor Creafin rijden. Hendrikx werd derde op het WK veldrijden bij de heren beloften.