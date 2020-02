ASO sluit akkoord voor uitzendingen Tour tot 2025

Vorig jaar begon de Ronde van Frankrijk met beelden van onze hoofdstad die in verschillende landen uitgezonden werden. De belangstelling voor de grootste wielerwedstrijd ter wereld zal nog wel even blijven.

Dat blijkt ook uit de nieuwe overeenkomst die gesloten werd door ASO, de organisator van de Tour. Het gaat eigenlijk over een verlenging van een reeds bestaand akkoord. Ook de volgende jaren gaat ASO in zee met Eurovision Sports voor de uitzendingen van de Tour op televisie.

Hun samenwerking loopt nu zeker tot eind 2025. Dat houdt in dat u voor de Tour tot dan terecht kunt op de openbare omroep. In België is dat langs Vlaamse zijde de VRT en dus Sporza. De kijkers in Wallonië moeten afstemmen op RTBF.