Egan Bernal heeft al duidelijke boodschap voor ploeg naar volgend seizoen toe

In een gesprek met 'El Pais' kaartte Bernal het gegeven van de vele kopmannen bij Ineos aan, maar hij had het ook over zijn eigen programma. Het is geen geheim dat de Colombiaan graag eens zou meedoen aan de Giro.

In 2019 gooide een blessure roet in het eten. Dit jaar werd de Giro overwogen, maar zijn ploeg wil hem enkel in de Tour. "We hebben erover nagedacht, maar zagen meteen in dat dit geen goed jaar was. Als ik na mijn Tourzege naar de Giro zou trekken, zou iedereen verwachten dat ik daar ook zou winnen of minstens het podium zou halen." EEN WEEK MINDER Het zijn wel niet alleen de verwachtingen die een rol spelen. "Bovendien zit er dit jaar een week minder tussen de Giro en de Tour dan in 2019. De beste beslissing is om op de Tour te focussen", besluit de winnaar van de vorige editie van de Ronde van Frankrijk. Italië blijft wel een beetje zijn tweede thuisland. Bernal bergt zijn droom om de Giro te rijden dus zeker niet op. "De Giro is iets voor volgend jaar"