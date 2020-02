Nicky Degrendele laat het hoofd niet hangen: "Puntentelling voor Olympische Spelen wat oneerlijk"

Het is een nieuw jaar en dus staat er weer een glimlach op het gezicht van Nicky Degrendele. Liefst wil ze 2019 vergeten. Met frisse moed komt ze straks aan de start van het WK baanwielrennen. Wel in de wetenschap dat het moeilijk wordt om de Spelen te halen.

"De kwalificatie voor de Olympische Spelen wordt sowieso een zware opgave. Maar dat is een WK op zich ook al. Ik moet gewoon mijn best mogelijke prestatie neerzetten en zien wat dat geeft", zegt de voormalig wereldkampioene keirin aan Sporza.

MOEILIJK TRAJECT

Dat ze niet de gemakkelijkste periode achter de rug heeft, geeft Degrendele grif toe. "Het is een moeilijk traject voor me geweest. Ik heb wat pech gehad. Ik heb een moeilijk seizoen gehad, maar daar wil ik niet op blijven terugkijken."

REDELIJK RELAXED

En Tokio, dat gaat dus wellicht niet lukken? "De puntentelling voor de Spelen is in mijn ogen wat oneerlijk. Het wordt moeilijk, maar ik heb er nog zin en geloof in." Hoe is dan haar mindset voorafgaand aan het WK? "Ik ga redelijk relaxed naar het WK. Anders dan vorig jaar, toen ik redelijk onzeker naar het WK trok na twee wereldbekermanches waarin ik niets gepresteerd had."

Een dilemma dan: wel wereldkampioen worden, maar niet naar de Olympische Spelen gaan. Zou Degrendele daar vrede mee nemen? "Noem me iemand die niet blij zou zijn met een wereldtitel."