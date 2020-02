Teuns gaat aan zijde van nummer vier uit de Giro voor succesvol vervolg na sterke Ronde van Valencia

Wie Dylan Teuns aan het werk wil zien, moet dezer dagen in Spanje zijn. Teuns maakte al indruk door in de Ronde van Valencia knap vijfde te eindigen. Volgende opdracht: de Ruta del Sol.

Met zijn basisconditie is alvast niets mis. Dat heeft Teuns al laten zien in Valencia. Het is nu kwestie om te bevestigen in de volgende wedstrijd op Spaanse bodem. In de Ruta del Sol hoeft hij niet zozeer in de schijnwerpers te lopen. De meeste aandacht bij Bahrein-McLaren zal gaan naar Mikel Landa, die zijn eerste koers rijdt voor het team.

PADUN MOET NOG OPDRAVEN

Uitkijken wat de klimmer die vorig jaar vierde werd in de Giro nu al kan zo vroeg op het seizoen. Naast Lands en Teuns zijn er natuurlijk nog vijf andere geselecteerden. Ook Colbrelli, Caruso, Mohoric en Padun zullen namens Bahrein-McLaren de Ruta del Sol betwisten.

Voor die laatste maakte de Ruta aanvankelijk geen deel uit van zijn programma. Padun moet u laatste instantie nog Garcia Cortina vervangen.