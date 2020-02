Jakob Fuglsang haalt na alle kritiek zijn gram in de Ruta del Sol, Dylan Teuns een hele knappe derde

Jakob Fuglsang kwam onlangs in het oog van de storm te staan nadat hij gelinkt werd aan dopingdokter Ferrari. De zaak werd al snel geklasseerd en nu heeft Fuglsang geantwoord met de benen: hij was de beste in de openingsetappe van de Ruta del Sol.

Goossens, Gougeard, Lammertink, Urbano, Nicolau, Arrieta, Sagastibeltza, Smit, Osorio, Moreno Sanchez en Agirre zaten in de ontsnapping van de dag. Deze elf hadden ruim vijftig kilometer voor de aankomst nog een bonus van een kleine twee minuten. VROEGE VLUCHT STRANDT OP 15 KM VAN AANKOMST Smit vond het dan toch al tijd om aan te vallen. Goossens - knap van de man van Lotto Soudal - en Lammertink gingen met hem mee. Lammertink wist het het langst uit te zingen, maar was er ook aan voor de moeite op 15 kilometer van de streep. Op dat moment waren de grote kanonnen ook al aan de slotklim bezig. LANDA GOOIT TROEVEN OP TAFEL Vliegen schoot dan nog eens een cartouche af, er kwam reactie van mannen als Izagirre en Tolhoek. Toch spatte het pas echt uiteen bij de aanval van Landa. Eindelijk eens een grote naam die zijn kaarten op tafel gooide. Enkel Fuglsang kon hem volgen. Zo waren ze met hun tweeën op pad. Een poging om in de afdaling van Landa te geraken, was onsuccesvol voor Fuglsang. De renner van Astana had aan het eind toch het meeste over en schreef zo de eerste etappe op zijn naam. Landa werd tweede op drie seconden. Dylan Teuns perste er een heel knappe derde plaats uit, op 25 seconden van de ritwinnaar.