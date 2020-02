De Gendt weegt af wat zijn mooiste overwinning ooit is: "De aanval is een mentaal spelletje met jezelf"

Niemand die de kunst van de geslaagde aanval zo verstaat als Thomas De Gendt. De renner van Lotto Soudal heeft het al verschillende keren heerlijk afgemaakt. Zijn mooiste overwinning aanduiden is dus geen sinecure, maar hij doet toch een poging.

In een gesprek met In De Leiderstrui geeft De Gendt aan dat zijn voorkeur gaat naar de ritzege in de meest recente Tour in Saint-Etienne. "Mijn mooiste overwinning ooit. Vooral vanwege de manier waarop. De Stelvio zat bijna op dezelfde hoogte wat betreft overwinningen. Vanwege de locatie."

WEINIG ZAKEN IN DE HAND

Hoe moet je het eigenlijk voor mekaar krijgen, winnen na een lange vlucht? "Alles begint bij goede benen en terreinkennis. Ik bekijk het parcours de dag ervoor en beslis dan wat de beste strategie is. Er zijn weinig zaken die je in de hand hebt. Ik kan niet voorspellen wie ik meekrijg en wat onze voorsprong zal zijn. Ervaring en buikgevoel zijn belangrijk."

Het is ook merkbaar dat De Gendt er echt van geniet. "Aanvallen is vrijheid. De aanval is ook een mentaal spelletje met jezelf en het peloton in de hoofdrol. Tijdens een solo probeer ik zo gefocust mogelijk te zijn. Dan reken ik in mijn hoofd uit hoeveel voorsprong ik moet hebben op bepaalde punten om winstkans te maken. Dan stel ik mezelf tussentijdse doelen."