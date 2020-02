Mathieu van der Poel gaat overwinning in Brabantse Pijl wellicht niet verdedigen

Een machtige Mathieu van der Poel triomfeert en houdt Alaphilippe en Matthews achter zich: zo was het in 2019 in de Brabantse Pijl. In principe krijgt die wedstrijd in 2020 sowieso een andere winnaar. De kans is klein dat Van der Poel aan de start komt.

De Brabantse Pijl lijkt in 2020 niet in het schema van Van der Poel te passen. Dat werd ook zo goed als bevestigd bij de voorstelling van het nieuwe parcours. "We vrezen er inderdaad voor dat Mathieu niet aan de start zal verschijnen", zegt de organisator aan Het Nieuwsblad. "Het is nog afwachten welke renners zullen deelnemen." TIEN WORLDTOUR-PLOEGEN De ploeg van Van der Poel zal sowieso wel aan de wedstrijd meedoen. Voorts komen ook tien WorldTour-ploegen aan de start: Bahrein-McLaren, CCC, Cofidis, Deceuninck-Quick.Step, Education First, Israel Start-Up Nation, Lotto Soudal, Mitchelton-Scott, NTT en Sunweb. En wat brengt het nieuwe parcours nu juist? De beklimming van de IJskelderlaan valt weg en wordt in de plaatstelijke rondjes vervangen door de lastige Moskesstraat. Dat is de enige wijziging. De start wordt gegeven op de Grote Markt in Leuven, de aankomst ligt in Overijse.