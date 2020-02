Tim Merlier kan de komende maanden Belgische trui opnieuw laten blinken: "Dat gaf een zalig gevoel"

In de eerste rit in de Tour of Antalya kon Tim Merlier zijn Belgische trui nog niet laten schitteren, maar na een seizoen in het veld wil hij er ook op de weg wel opnieuw iets van maken.

In het veld kon hij niet met de nationale trui aanrijden, maar op de weg is dat (minstens tot juni) wel opnieuw het geval. En dat gaf Merlier de afgelopen maanden toch wel een nodige boost. "Het is altijd plezant om met die trui rond te rijden. Het volk zorgt er dan voor dat je nog een trap meer kunt geven dan anders. Het was al een heel leuk seizoen met die trui", aldus Merlier daarover. Winnen in de kampioenentrui "Ik heb ook al een paar keer kunnen winnen in die trui. Vooral de eerste keer dat je kan winnen in die trui van Belgisch Kampioen geeft dat een absoluut zalig gevoel." Merlier beseft dat het een leuk voorjaar kan worden: "Ik wil zeker graag enkele semi-klassiekers rijden in het voorjaar. Koersen win je niet alleen en het zit goed in elkaar bij ons. Ik denk dat Mathieu ook blij is dat er soms eens iemand anders van de ploeg vooraan rijdt."