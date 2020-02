Erg knap: Denise Betsema mag voor het eerst opnieuw vieren na erg donkere maanden

De kop is eraf voor Denise Betsema. In Leuven won ze haar eerste cross sinds haar terugkeer in het profpeloton.

Denise Betsema was er door een dopingschorsing enkele maanden niet bij en moest van ver terugknokken toen ze terug in het peloton werd toegelaten. Cant op het podium De voorbije weken was ze er al een paar keer dicht bij, maar in de GP Leuven heeft ze haar eerste zege sinds haar terugkeer kunnen vieren. Van start tot finish was ze voorin te vinden, uiteindelijk reed ze er Worst vrij snel af voor een knappe solo. Sanne Cant won de sprint om de derde plaats.