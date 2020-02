Mathieu Van der Poel was tevreden over de eerste etappe met aankomst bergop in de Ronde van de Algarve: "Het lukte langer dan verwacht"

Eergisteren stond in de Ronde van de Algarve een etappe op het programma met een aankomst bergop. De ritzege ging naar Remco Evenepoel. Mathieu van der Poel ging ook heel lang mee, maar op het einde moest de Nederlander passen.

Toch was van der Poel tevreden over zijn klim. Hij ging tot in de slotkilometers mee met het elitegroepje. "Ik kon lang aanhaken bij de echte klimmers, dus ik was tevreden. Ik voel mij goed, dus dat is het belangrijkste", aldus de Nederlander bij Wielerflits.

De komende dagen hoopt van der Poel zich nog een paar keer te kunnen laten zien. Misschien vandaag al, want er is een nieuwe aankomst bergop. "Als ik een goede dag, probeer ik misschien iets, maar we zullen zien", klinkt het mysterieus bij van der Poel.