Ook Ilan Van Wilder maakt indruk in de Algarve: "Het had er nog mooier kunnen uitzien"

Remco Evenepoel zet voorlopig alles en iedereen in de schaduw in de Ronde van de Algarve. Toch mogen ook de prestaties van Ilan Van Wilder gezien worden. Zijn grote debuut bij Sunweb is een succes: de jonge Belg rijdt goed bergop en leunt aan bij de top twintig in het klassement.

"Het had er nog mooier kunnen uitzien", verklapt Van Wilder aan Het Nieuwsblad. "In de etappe naar de Alto Da Foia reed ik in de finale twee keer lek. Omdat er veel renners uit het peloton begonnen te lossen, werd er door de volgwagens barrages gemaakt. Om dan terug te komen aansluiten, heb ik veel energie moeten verspillen."

Dat was de rit die zo knap gewonnen werd door Remco Evenepoel. Hem volgen had er wellicht niet ingezeten, maar... "Ik ben er heilig van overtuigd dat ik mijn wagon had kunnen aanhangen in de groep der favorieten", zegt Van Wilder.

Ik heb bewezen dat ik dit niveau aankan

In elk geval zal de neoprof een goed gevoel overhouden aan zijn debuut. Bij zijn team weten ze dat het niet voor niets is dat ze in zijn dienst rijden. "Ik heb voor mezelf bewezen dat ik dit niveau aankan. Ik ben blij dat ik aan mijn eigen verwachtingen en die van de ploeg kan voldoen."