Koersmonument komt in het gedrang door oprukkende coronavirus in Italië

Het coronavirus manifesteert zich nu ook in Europa. In Italië ging het aantal besmette mensen snel de hoogte in en er zijn vier dodelijke slachtoffers. Ook het sportleven wordt aangetast door het virus.

Sportevenementen brengen veel mensen bij elkaar en dat verhoogt het risico op verspreiding, zeker bij een ziekte die zo besmettelijk is als het coronavirus. De Italiaanse premier is dan ook bereid om drastische maatregelen te nemen in de strijd tegen het virus. Vorig weekend gingen er in bepaalde regio's al enkele voetbalwedstrijden niet door en die lijn wil hij eventueel doortrekken naar het komende weekend, maar dan over heel het land.

Ook wielerwedstrijden lopen gevaar om afgelast te worden. "We maken ons vooral zorgen over Milaan-Sanremo. Die staat volgende maand al op het programma", aldus koersdirecteur Mauro Vegni bij Corriere della Sera. 'La Primavera' wordt op 21 maart gereden. De koers start in Milaan, de stad waar de infectiehaard het grootst is.

Er is geen plan B voor Sanremo, maar ook niet voor de Tirreno-Adriatico (11-17 maart), die in het voorjaar wordt gereden. Voor de Giro kan het virus ook maar beter snel worden uitgeroeid.