AG2R met drie Vlamingen naar openingsweekend: "Hoge ambities met Oliver Naesen"

AG2R is op het eerste zicht een ploeg met vooral belangen in Frankrijk, maar heeft ondertussen toch ook wel een felle Belgische tint met de aanwezigheid van beide broers Naesen en Stijn Vandenbergh. Uiteraard maakt dit drietal deel uit van de ploeg die het Vlaamse openingsweekend gaat betwisten.

Julien Jurdie, de sportdirecteur van AG2R, kijkt er alvast naar uit. "De eerste Belgische klassiekers komen eraan met de Omloop Het Nieuwsblad in de WorldTour en een dag later Kuurne-Brussel-Kuurne. We komen op een parcours dat we uit ons hoofd kennen."

MOEILIJKE OMSTANDIGHEDEN

Dat is al een eerste belangrijke stap, want de verwachtingen zijn niet min. "We trekken er naartoe met hoge ambities met Oliver Naesen en met de hele ploeg. Onze experts voor Vlaanderen kunnen amper wachten op het openingsweekend. Als de weersvoorspellingen hetzelfde blijven, zullen het zeker moeilijke omstandigheden worden op de kasseistenen."

Al laten ze zich daar niet door afschrikken bij AG2R. "We zijn klaar voor alles en we hopen dat dit de start zal zijn voor een mooie campagne in 2020, met een hoogtepunt in Parijs-Roubaix." Maar eerst dus de Omloop. Naast de broers Naesen en Stijn Vandenbergh komen ook Dorian Godon, Alexis Gougeard, Sylvan Dillier en Julien Duval aan de start. In Kuurne-Brussel-Kuurne neemt Clement Venturini de plek van Gougeard in.