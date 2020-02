De Evenepoel van het klassieke werk? Achttienjarig toptalent rijdt al rond tussen de profs en droomt van Parijs-Roubaix

Tieners in het profpeloton: je ziet ze steeds vaker. De Belgen hebben met Ilan Van Wilder een toptalent rondrijden, de Amerikaanse ogen zijn dan weer gericht op Quinn Simmons.

Simmons is amper achttien maar aan zijn eerste profseizoen voor Trek-Segafredo bezig. Hij deelt er de teambus onder meer met Jasper Stuyven en Edward Theuns.

Vorig jaar pakte de Amerikaan de wereldtitel bij de junioren en was hij in die categorie de beste in Gent Wevelgem. Simmons is gemaakt voor het klassieke werk en staat dan ook te popelen om daar aan te beginnen tussen de grote jongens.

Zijn hoofddoel is dit jaar al Parijs-Roubaix. Geen evidente keuze voor een knaap van achttien. Ploegleider Steven De Jongh had het in een gesprek met VeloNews over zijn goudhaantje.

“Op dit moment is het nog niet duidelijk hoeveel klassiekers hij dit jaar al zal rijden. Dit wordt vooral een jaar om uit te leren. Zowel voor hem als voor ons.”

“Het is duidelijk dat hij over waanzinnig veel talent beschikt, maar dat wil niet zeggen dat hij meteen alle klassiekers zal rijden.”

“zijn hoofddoel is Parijs-Roubaix. We moeten nog bekijken hoe snel hij recupereert en of hij eerst ook de Ronde van Vlaanderen rijdt. We willen hem alleszins niet vermoeid aan de start in Parijs brengen.”