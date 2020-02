Frison bespreekt 'de vloek van het openingsweekend': "Waarom heeft Boonen alles gewonnen, behalve de Omloop?"

Altijd prettig om vroeg in het klassieke seizoen de nul van de tabellen te vegen. Herman Frison maakte echter veelal het omgekeerde scenario mee. Frison werd in 2005 sportdirecteur bij Lotto. De laatste zege van een renner van zijn ploeg in het openingsweekend dateert van... 2002.

Frison gaat in GvA op zoek naar de redenen voor die lange droogte in de Omloop en in Kuurne. "We zijn er een aantal keer dicht bij geweest. Maar winnen? Moeilijk. Het is geen toeval dat Quick.Step ook pas vorig jaar voor het eerst sinds 2005 de Omloop kon winnen. Al die andere ploegen beseffen dat dit voor Belgische ploegen een heel belangrijke koers is. Ze weten dat wij de koers toch zullen dragen. Altijd oncomfortabel."

Dat openingsweekend krijgt zo veel gewicht

Bij een mislukking in dat eerste weekend, krijgt men vaak de perceptie tegen. "Dat openingsweekend krijgt zo veel gewicht. Ik herinner mij dat wij ooit moesten wachten tot Gilbert in de Amstel voor onze allereerste overwinning. Toch werd het nog een heel schoon jaar. Alleen hebben ze in België niet zoveel geduld."

Een andere oorzaak is dat de Omloop en Kuurne nooit de grote hoofddoelen zijn, hoewel het mooie koersen zijn. "Je wil ook niet dat je renners al in de Omloop op het toppunt van hun kunnen staan. Waarom heeft Tom Boonen alles gewonnen wat je in Vlaanderen kan winnen, behalve de Omloop? Omdat ook hij doelbewust later piekte." Lotto hoopt dit jaar in elk geval met 'de vloek' komaf te maken.