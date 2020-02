Nederlands journalist hoopt op wat tegenslag voor Evenepoel: "Ik hoop dat hij eens 9de of 11de wordt"

Het lijkt allemaal vanzelf te gaan voor Remco Evenepoel. Waar hij zijn gedachten op zet, dat bereikt hij ook. Maar Nederlands journalist Thijs Zonneveld hoopt dat hij wat tegenslag krijgt.

Zonneveld is ook danig onder de indruk natuurlijk, zoals de rest van de wereld. "Ik weet gewoon niet waar het einde ligt bij die jongen."

Maar hij zou ook gehard moeten worden door een keer eens te verliezen, meent de ex-wielrenner die journalist werd. "Ik hoop dat hij een paar keer tegen zijn grenzen loopt", zegt hij bij Sporza. "Het grote gevaar is dat het allemaal zo makkelijk voor hem gaat. Nu denken ze in Vlaanderen dat hij binnen de kortste keren een grote ronde gaat winnen. Ik hoop dat hij een keer negende of elfde wordt."