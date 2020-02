Peter Sagan afschrijven altijd gevaarlijk

Er wordt volop gespeculeerd over de toekomst van Peter Sagan. Misschien omdat de Slovaak afwezig is in het openingsweekend en dat gezien wordt als een veeg teken. Hoe dan ook is het moeilijk om een correcte inschatting te maken van waar hij staat en bijgevolg voorbarig om hem af te schrijven.

De ene analist vraagt zich af wat er met Sagan aan de hand is. De andere analist mist het heilige vuur en vreest dat het niet meer goedkomt. Vooral dat laatste is nogal een extreme stelling. Tenslotte won Sagan in 2019 de groene trui in de Ronde van Zwitserland en de Tour, een rit in de Ronde van Californië en was hij vijfde op het WK. Daar zouden vele andere renners meteen voor tekenen.

Bij Sagan ligt de lat doorgaans hoger, logisch ook. De onzekerheid rond zijn persoon draait vooral rond de klassiekers. Hij begint er vrij laattijdig aan, rijdt er bijgevolg ook niet al te veel en liet al eens vallen dat er wel nog meer is dan wielrennen alleen. Zien we hem nog vele jaren in het profpeloton? De kans lijkt eerder klein.

VERDIENSTE UIT VERLEDEN

Zolang hij profwielrenner is, moet er wel met hem rekening gehouden worden. Dat heeft hij verdiend op basis van zijn verleden en hem op zijn 30ste al afschrijven is al helemaal niet aan de orde. En ja, vorig seizoen was het tijdens het voorjaar al snel zichtbaar dat Sagan niet op zijn best was. Vele vliegkilometers, geklopt worden door Philipsen down under, de sprintsnelheid en de conditie tout court die er niet echt was zoals anders...

En toch finisht hij als vierde in Milaan-Sanremo. Toch is hij bij de eerste vijf in Parijs-Roubaix. Het kan veel erger, maar het zijn inderdaad geen overwinningen. Desondanks is het zo dat hij met de conditie die hij toen had er nog best wel wat uithaalde. Iemand die geen moeite wil doen, doet dat niet.

Het is ook gewoon zo dat er voor hem weinig uitdagingen overblijven. De Ronde en Roubaix heeft hij al gewonnen. Slechts één keertje, dat klopt, maar records zien we hem niet meer najagen. Tenslotte heeft hij dat van de groene trui in de Tour al.

SANREMO GROOTSTE UITDAGING

Het hoeft dus niet te verwonderen dat het op een gegeven moment even wat moeilijker is om zich op te laden. Milaan-Sanremo blijft wel nog een lege vlek op zijn palmares, terwijl hij zeker de gelegenheid al heeft gehad om die koers te winnen. Daar zal hij zich nog wel eens voor smijten. We kunnen dus enkel vermoeden dat Sagan hiervoor de basis zal leggen in de Strade en Tirreno-Adriatico.

De hamvraag is: geraakt de drievoudig wereldkampioen vroeger in vorm dan in 2019? Sommigen opperen dat hem hij te zwaar staat, maar zijn entourage spreekt dat tegen. De mensen rondom hem menen dat hij in januari al scherp stond en ook tijdens de Ronde van San Juan. Zijn sprints waren daar niet geweldig, maar Sagan won in die rittenkoers nog nooit een etappe.

VOORDEEL VAN DE TWIJFEL

Er kan dus nog niet met zekerheid gezegd worden of de kopman van Bora-Hansgrohe er goed of slecht voor staat. In elk geval verdient hij het voordeel van de twijfel. In de Tirreno zullen we wellicht al meer te weten komen en moeten er toch tekenen volgen of hij al dan niet klaar geraakt voor de klassiekers die volgen.